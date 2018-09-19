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الغضب.. يُدمّر الشخص اجتماعيا وصحيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثناء الغضب لا يستطيع الإنسان السيطرة على أعصابه، وخاصة لو اعتاد على عدم التحكم في ردود فعله،  لكن العصبية المفرطة خطر يهدد حياة الناس من الناحية الاجتماعية والصحية أيضا.

ويسبب الغضب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسكتة القلبية، وبالذات عند  الرجال لأنهم  عرضة لأمراض القلب أكثر من النساء، بالإضافة إلى تأثيره حتى على نظام القلب الكهربائي الذي قد يسبب الموت المفاجئ.

والأخطر منذ ذلك هو ردة فعل الجسم أثناء الغضب، والتي تنطلق من الغدة وهذا يجعلها تتقلص ويدخلها بحالة ضعف تجعل الجسم عرضه لمواجهة الخلايا السرطانية .

أما من الناحية الاجتماعية، فالشخص العصبي دائما ما يبتعد عنه الناس حتى المقربين وهذا يُقربه من العزلة والانطواء، ويصبح عرضه للإدمان على التدخين أو حتى المخدرات.

فالأشخاص العصبيين بحاجة لأي شيء يهدئ أعصابهم حتى لو كان هذا الشعور مؤقت أو زائف، لذلك من الضروري تغيير البيئة المحيطة، وممارسة تمارين التنفس والتأمل، والتفكر بالإيجابيات والابتعاد على  تضخيم الأمور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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