خبر مزعج من واتساب لمستخدمي آيفون

أظهر تحديث تطبيق “واتساب” خبرا سيئا لمستخدمي هواتف آيفون القديمة، حيث لن يكون بمقدورهم تحميل التطبيق إلا في حالة وجود نظام تشغيل iOS 8 على أقل تقدير.

وبعد هذه التغييرات لن يستطيع مستخدمي هاتف آيفون 4 والأجهزة الأخرى الأكثر قدما، إعادة تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات التي تتم بين الفينة والأخرى.

هذا ويعمل واتساب على إطلاق ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز، إضافة إلى التحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل بهدف حماية العينين.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، ستقلل الميزة الجديدة من الطابع البراق للشاشة خلال الليل، الأمر الذي يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بالجهاز.

وقدم تطبيقا تويتر ويوتيوب سابقا هذه الصيغة المفيدة لصحة عين وأداء الجهاز لكن هذا التغيير

ويمكن مبدأ هذه الخاصية في الهواتف الذكية على لحد من الأشعة الزرقاء في ظل مخاوف طبية من أن يعاني الجيل الحالي متاعب في العيون مستقبلا من نتيجة المواظبة على الاستخدام المتواصل للأجهزة.

هذا ويؤدي الضوء الأزرق لحدوث اضطرابات أثناء النوم، كما أنه يؤثر على الساعة البيولوجية لدى الإنسان.

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