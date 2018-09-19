سوني تعتزم إطلاق منصة ألعاب كلاسيكية مصغرة

كشفت شركة سوني أنها تعتزم إطلاق منصة الألعاب الصغيرة بلاي ستيشن كلاسيك في 3 ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعد مرور 24 عاما على إصدار PlayStation الأصلية.

وتأتي المنصة التي تكلف 100 مليار دولار أمريكي محملة بما يصل إلى 20 لعبة مدمجة، لتتيح نفس تصميم المنصة القديمة لكن بحجم أصغر، ما يمنح اللاعبين منصة مصغرة تذكرهم بالمنصة القديمة ذات الشعبية ولكن مع إمكانية وصلها بأجهزة التلفزيون الحديثة من خلال منفذ HDMI.

هذا وجاء الإعلان عن المنصة الجديدة عشية معرض طوكيو للألعاب هذا العام، وتتضمن مكتبة الألعاب القادمة مع المنصة 20 لعبة، بما في ذلك Final Fantasy VII وJumping Flash وRidge Racer Type 4 وTekken 3 وWild Arms. يذكر أن سوني طرحت منصة بلاي ستيشن الأصلية للمرة الأولى عام 1995، وكانت أول منصة ألعاب يتم بيع أكثر من 100 مليون جهاز منها.

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