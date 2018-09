اتفاقية روسية صينية لتطوير أجهزة ليزر حديثة

المتوسط:

قامت شركة “شوابي” الروسية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية الليزر الصينية تخص استحداث “المركز الدولي للبصريات”، والذي من شأنه تطوير تكنولوجيا تصنيع أجهزة الليزر في البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم من الجانب الروسي مدير عام معهد “بوليوس” للبحوث العلمية لدى شركة “شوابي” الروسية، يفغيني كوزنيتسوف. أما الجانب الصيني فوقع مذكرة التفاهم نيابة عنه رئيس جمعية الليزر في محافظة هوبيه الصينية، جو سياو.

وتقضي مذكرة التفاهم بتطوير 3 مسارات للعمل المشترك، وهي أجهزة الليزر الكمية وأجهزة الليزر القرصية والجيروسكوبات والبوصلات.

وتولت أكاديمية البصريات من الجانب الروسي ومركز الليزر لمعالجة المعادن من الجانب الصيني تنفيذ مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة.

وقال مدير عام معهد “بوليوس”، يفغيني كوزنيتسوف، إن التعاون مع الخبراء الصينيين في مجال البصريات هو خطوة هامة على طريق تطور شركة “شوابي” الروسية وقطاع البصريات في روسيا عموما.

وأعرب المدير العام للمعهد عن ثقته في أن تساعد الجهود المشتركة في هذا المجال في تحقيق إنجازات علمية جديدة.

