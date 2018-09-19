أفضل الطرق لحل مشاكل فروة الرأس

معظم مشاكل فروة الرأس تؤدّي عادة إلى تساقط الشعر، وانتشار الطفح الجلدي، سواء كان سببُها سوء تغذية، أو إصابة بالعدوى، أو لأسباب وراثية، وتعتمد طرق العلاج على طبيعة المشكلة التي تعاني منها فروة الرأس.

لذلك إليكم أبرز الأمراض التي تصيب فروة الرأس، ونصائح العلاج منها، قدّمها طبيبُ الجلدية د. عبدالعظيم عريف، في لقاء مع “218”.

218: ما هي أبرز أمراض فروة الرأس؟

عريف: من أبرز أمراض فروة الرأس تساقط الشعر الوراثي، والقشرة، والثعلبة.

218: ما هي أسباب تساقط الشعر؟

عريف: من أهم أسباب تساقط الشعر عامل الوراثة ونقص فيتامين د. وفقر الدم، ونقص فيتامين الحديد.

218: كيف يمكن أن نعالج هذه المضاعفات؟

عريف: لعلاج هذه المضاعفات لا بدّ من أن نبدأ أولاً بالعلاج التعويضي. فإذا كان لدى المريض نقص في فيتامين الحديد مثلاً؛ نبدأ بإعطائه أبراً أو كبسولات لتعوّض هذا النقص.

218: ماذا عن الصلع الوراثي؟

عريف: بالنسبة للصلع الوراثي لا توجد أدوية تحدّ من تساقط الشعر، إنما يمكن أن تزيد من العمر الافتراضي للشعر، مثل حبوب مقويّات الشعر، وحقن البلازما.

218: هل تقنية البلازما تعدّ حلاً نهائيا لمشكلة الصلع؟

عريف: لا، في الأغلب هي تخفّض من تساقط الشعر بشكل ملحوظ، أما في حالة الصلع بسبب نقص الحديد أو الفيتامينات بصورة عامة، فإنّ البلازما تعطي نتيجة سريعة جدا، ويمكن حتى أن ينبت شعر جديد.

218: ما أسباب قشرة فروة الرأس؟

عريف: هناك العديد من الأسباب؛ أشهرها: الفطريات، والصدفية، والأكزيما الدهنية، وجفاف فروة الرأس.

218: ما أسباب ظهور الثعلبة في فروة الرأس؟

عريف: من أشهر أسبابها العامل النفسي، ونقص المناعة في الجسم.

218: هل يمكن علاج الثعلبة؟

عريف: نعم، لكن توجد أنواع للثعلبة، فبالنسبة للنّوع البسيط أو المتعارف عليه يمكن علاجه بحقن الكرتوزون، أمّا الأنواع الأخرى؛ فتحتاج لعلاج طويل.

218: هل توجد علاقة بين الحجاب وقشرة فروة الرأس؟

عريف: نعم توجد علاقة، فهناك بعض الأفعال في الحياة اليومية تساهم في وجود قشرة، على سبيل المثال: يتسبّبُ غسل الشعر وارتداء الحجاب دون تجفيفه، بوجود تسلّخ في الفروة على المدى البعيد.

218: ما هي الإرشادات التي يجب اتّباعها للتعايش مع كل آفة وعلاجها، وتفادي حدوث مضاعفات مستقبلا؟

عريف: في حالة تساقط الشعر يجب على المريض أن يتناول حبوباً مقويّة، أو بخاخ أكسودين.

في حالة الثعلبة: من الضروري الاهتمام بالعامل النفسي وأخذ الأدوية اللازمة.

أما في حالة قشرة الشعر: فمن الضروري استخدام الشامبوهات الطبّية، والاهتمام بنعومة فروة الرأس.

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