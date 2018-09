المتوسط:

أعربت اليوم الأربعاء شركة ترافيس، الشركة الدولية الرائدة في تصنيع مترجم الجيب، عن استعدادها للتوسع في أسواق أسبانيا/ألمانيا/الشرق الأوسط عقب نجاح مشروعها الثالث للتمويل الجماعي.

ويشتمل جهاز ترافيس تاتش (Travis Touch) على إمكانية الشحن اللاسلكي ويدعم حاليًا أكثر من 100 لغة، وهو الأمر الذي أمكن تحقيقه عن طريق تجميع 16 محركًا من محركات الترجمة، تضم محركات كبرى الشركات العاملة في مجال الترجمة مثل مايكروسوفت وجوجل، وعددًا من محركات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، على النحو الذي يوفر أدق ترجمة يمكن الحصول عليها.

ويمثل جهاز ترافيس باكورة الحركة اللغوية العالمية التي تهدف إلى إحداث تحوّلٍ كبيرٍ في أسلوب تواصلنا حول العالم؛ إذ يرجع الفضل إلى جهاز ترافيس تاتش في تيسير الفهم بين الجميع، حيث يمكنكم استخدامه في العمل أو عند السفر أو في أي مكانٍ. ويتميز الجهاز بسهولة الاستخدام وقيامه بالترجمة على الفور، بالإضافة إلى أن امتلاك جهاز خاصٍ للترجمة يُعد أكثر يُسرا؛ لأنه لا يؤدي إلى استنزاف طاقة الهاتف الجوال ولا يقتضي الأمر النظر إلى الشاشة أو حتى الكتابة، كما يشتمل الجهاز على ميكروفون مانع للضوضاء ويمكن استخدام الجهاز في المحادثات دون أي مقاطعة نتيجة ورود أي مكالمة أو رسالة.

The post “ترافيس” تؤكد استعدادها لغزو أسواق الشرق الأوسط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية