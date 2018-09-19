فولكس فاغن تتخلى عن السيارة الأسطورية

كشف فرع شركة فولكس فاغن في الولايات المتحدة عن نية الشركة بإيقاف إنتاج سيارات “Beetle” الشهيرة.

وأوضح المسؤولون في الشركة، أن إنتاج هذا النوع من السيارات سيتوقف بحلول عام 2019.

وتابعوا أن الشركة ستقوم بطرح نموذحين آخرين منها وهما Final Edition SE وFinal Edition SEL.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لفولكس فاغن بمنطقة أمريكا الشمالية غن فقدان Beetle بعد إصدار 3 أجيال منها على مدى عقود 7 أمرا سيترك أثرا حزينا في نفوس محبي هذا النوع من السيارات.

وأضاف أن الشركة في الوقت الراهن تركز على تطوير وإنتاج السيارات العائلية التي تلبي احتياجات الأسر في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، إضافة إلى إنتاج سيارات الكروس أوفر والسيارات الكهربائية

واشار إلى وجود خطط مبدئية حول ما سيحل مكان Beetle، ومن الممكن أن تعود إلينا في المستقبل.