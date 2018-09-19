“ناسا” تطلق أقوى جهاز ليزر في مدار الأرض

أطلقت وكالة ناسا أقوى جهاز ليزر يوضع في مدار الأرض، بهدف قياس وتيرة ذوبان الجليد في ظل الاحترار المناخي.

وبحسب المحطة التلفزيونية التابعة للوكالة، فقد انطلق القمر الاصطناعي “آيس سات-2” مدفوعا بصاروخ “دلتا 2” من قاعدة فاندنبرغ التابعة لسلاح الجو الأميركي في كاليفورنيا.

وقال المسؤول عن البرنامج في وكالة الفضاء الأميركية، ريتشارد سلوناكر، قبل عدة أيام، إن هذه المهمة استثنائية في أهميتها العلمية.

يذكر أن مهمة مماثلة أطلقت إلى الفضاء عام 2003 وانتهت عام 2009، وتمكن العلماء من خلالها معرفة أن سماكة جليد الأرض تتراجع، وأن المساحات الجليدية في المناطق الساحلية من غرينلاند والقطب الجنوبي تنحسر.