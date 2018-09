يوتيوب توقف تطبيق الألعاب المستقل 

المتوسط:

أكدت يوتيوب اليوم أنها لم تَعُدّ تحتفظ بتطبيق مُنفصل يستهدف الألعاب وبث المحتوى مباشر، والمعروف للجميع أن ليوتيوب تطبيق ألعاب منفصل على كلٍ من أندرويد و iOS يحمل اسم “YouTube Gaming”، لتعلن الشركة هذه الأثناء عن وقف تطبيقها، ونقل خدماته ومزاياه إلى موقع يوتيوب الرئيسي.

وعلى مر السنين، كان تطبيق YouTube Gaming مُختبرًا للشركة تختبر فيه ميزات مُخصصة لمبدعي الألعاب والمشاهدين الذي يُحبّون مشاهدة الألعاب الحيّة والمُسجلّة، على سبيل المثال تم اختبار أشياء مثل Game Pages لجعل الألعاب أكثر قابلية للاكتشاف، و Super Chat و Channel Membership وهي الميزات التي قام موقع Twitch بنشرها في مجتمعه.

وهذا ما جعل من التطبيق جيد للغاية، مما استدعى من الشركة انتقاء الميزات الكبيرة ووضعها في يوتيوب الرئيسي، وأيضًا على سبيل المثال قدّم موقع يوتيوب ميزة عضوية القناة بالخاصة بالألعاب، وقبل ذلك جَلَبَ ميزة Super Chat وهي طريقة لمنشئي المحتوى لجني الأموال من مجموعات البث المباشر.

بالمقابل وفي الوقت الذي لا تزال فيه الألعاب أحد أهم أعمدة يوتيوب، لم يكن أحد يستخدم تطبيق YouTube Gaming، حسب ما اعترفت به الشركة على لسان مدير المحتوى والألعاب Ryan Wyatt حيث أشار ” أن لدينا 200 مليون شخص يقومون بتسجيل الدخول، ويشاهدون محتوى الألعاب كل يوم، ومعظمهم بصراحة تامة، لا يستخدمون تطبيق YouTube Gaming لتجارب اللعب الخاصة بهم”.

بالإضافة إلى ذلك تُظهِر البيانات الواردة من Sensor Tower بأن التطبيق يحتوي على أكثر من 11 مليون عملية تثبيت عبر نظامي iOS و أندرويد، وأن عمليات التثبيت هذه ظلت ثابتة بمرور الوقت، مما جعل من الشركة تُفكّر بوقف التطبيق.

بنفس الوقت أطلقت الشركة وجهة جديدة لتطبيق يوتيوب للألعاب على موقع يوتيوب الرئيسي، وحاليًا هذه الإضافة متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال الأشهر القادمة سيتم إطلاقها على الصعيد العالمي، حيث سيظهر رابط في شريط التنقل، من خلاله يمكن العثور على أقسام عالية المستوى كالاشتراكات والمؤشرات، فضلًا عن احتوائها على محتوى مخصص في الجزء العلو من الصفحة، استنادًا لما يحب أن يشاهده المستخدم.

