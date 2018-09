المتوسط:

أكدت شركة “سوني”، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق منصة الألعاب الصغيرة بلاي ستيشن كلاسيك PlayStation Classic في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018، أي بعد مرور 24 عاماً على إصدار PlayStation الأصلية، والتي تكلف 100 دولار أميركي، وتأتي محملة مسبقاً بما يصل إلى 20 لعبة مدمجة، حيث تتيح منصة PlayStation Classic نفس تصميم المنصة القديمة ولكن مع حجم أصغر، مما يمنح اللاعبين منصة مصغرة تذكرهم بالمنصة القديمة ذات الشعبية ولكن مع إمكانية وصلها بأجهزة التلفزيون الحديثة عبر منفذ HDMI.

وكانت شركة نينتندو Nintendo قد حققت نجاحاً كبيراً عندما دخلت سوق المنصات القابلة للتوصيل والتشغيل من خلال إصدارها NES Classic Mini النسخة الكلاسيكية المصغرة من منصة NES، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2017، وتبعتها لاحقاً SNES Classic Mini النسخة الكلاسيكية المصغرة من SNES في شهر يونيو/حزيران 2018، وC64 Mini بعد ذلك بوقت قصير.

ولم تؤكد سوني بعد العتاد الموجود داخل هذه النسخة المصغرة، وجاء الإعلان عن المنصة الجديدة عشية معرض طوكيو للألعاب هذا العام، وتتضمن مكتبة الألعاب القادمة مع المنصة 20 لعبة، بما في ذلك Final Fantasy VII وJumping Flash وRidge Racer Type 4 وTekken 3 وWild Arms، وتعد شركة “سوني” بالكشف عن بقية ألعاب المنصة الصغيرة في الأشهر التي تسبق طرحها رسمياً في الأسواق.

وتأتي المنصة الجديدة بحجم أصغر بنسبة 45% بالمقارنة مع المنصة الأصلية، مع اثنتين من وحدات التحكم الكلاسيكية السلكية PS1، ولكن مع منفذ USB، وهي أجهزة التحكم الأصلية في نسخة بلاي ستيشن PlayStation، بالإضافة إلى كابل HDMI للفديو وكابل USB للطاقة، ويمكن لأي شاحن هاتف ذكي تشغيل الجهاز وإمداده بالطاقة أو حتى تشغيله من خلال منفذ USB للتلفزيون الذكي.

The post “سوني” تطلق منصة ألعاب كلاسيكية مصغرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية