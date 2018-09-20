دليلك إلى الزبادي الصحي الزبادي

هو مصدر البروتين والكالسيوم واليود وفيتامين بي 12، ولكن العديد من منتجاته تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، فكيف تختار الزبادي الصحي؟

يعتبر الزبادي غذاء جيدا كجزء من نظام غذائي متوازن، ومنذ فترة طويلة تعتبر منتجات الألبان المتخمرة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

وقد ارتبط تناول الزبادي أيضا بانخفاض خطر السمنة ومخاطر أمراض القلب عند الأطفال والبالغين على حد سواء.

ونقدم هنا نصائح لاختيار الزبادي:

اشتر الزبادي الذي لا يحتوي على أي نكهة مضافة.

ابتعد عن منتجات الزبادي المكتوب عليها أنها بنكهة الفاكهة الحقيقية، إذ غالبا ما تأتي من مصادر الفاكهة المركزة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

احترس من الأسماء الأخرى للسكر، مثل الدكستروز والمالتوز.

ابتعد عن الزبادي الذي يحتوي على مكونات لا يمكنك قراءتها أو التعرف عليها.

احذر من منتجات الزبادي العضوية، إذ إنها قد تحتوي كميات من السكر المضاف.

اشتر الزبادي دون نكهة ثم أضف له الموز أو الخوخ المقطع، وبذلك تحصل على زبادي بالفاكهة دون السكر المضاف.

المصدر: الجزيرة نت

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