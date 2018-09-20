ملايين التهديدات الأمنية تطال نظام ويندوز

خلال الربع الثاني من عام 2018 تعرضت أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل ويندوز والخاصة بالمستخدمين الأفراد والشركات إلى ملايين التهديدات 2018، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة كويك هيل تكنولوجيز العالمية المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات.

حيث قالت الشركة إنّها اكتشفت أكثر من 180 مليون تهديد إلكتروني لأجهزة حواسب ويندوز من مايكروسوفت.

ووفقًا لتقرير التهديد الفصلي الصادر عن شركة كويك هيل تكنولوجيز فقد تم الكشف عن أكثر من 2 مليون برمجية خبيثة و 16 ألف برمجية طلب فدية و 13 ألف برمجية تعدين عملات رقمية خبيثة و 141 ألف أداة برمجية مصممة للاستفادة من عيوب في نظام الحاسب تستخدم عادًة لأغراض خبيثه مثل تثبيت البرامج الضارة و 40488 تطبيق غير مرغوب فيه وبرمجيات لعرض الإعلانات تلقائيًا على أساس يومي.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، فقد احتفظت البرمجيات الخبيثة من فئة حصان طروادة بمكانتها كأكبر البرمجيات الخبيثة المسيطرة في الربع الثاني من عام 2018، مسجلة بذلك نموًا ربع سنوي بنسبة 4 في المئة مقارنة بالإحصاءات المسجلة في الربع السابق.

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