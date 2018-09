قالت شركة فيسبوك إنها لن ترسل بعد الآن موظفين إلى مكاتب الحملات السياسية لعرض الدعم قبيل الانتخابات مثلما فعلت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات 2016.

ولفترة طويلة قدمت الشركة وغيرها من شركات الدعاية الإعلانية على الانترنت مثل غوغل التابعة لألفابت وتويتر، مساعدة مخصصة لتدعيم العلاقات مع كبار المعلنين مثل الحملات الرئاسية.

وفي العام الماضي وصف براد بارسكيل مسؤول الدعاية لحملة ترامب على الانترنت في 2016 “المشاركة” الفعلية من فيسبوك بأنها كانت حاسمة لفوز المرشح.

وتقول فيسبوك إنها عرضت مساعدة مماثلة لهيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات السابقة لكنها لم تقبل سوى بمستوى مختلف مقارنة بترامب.

ولم ترد غوغل وتويتر على الفور على طلبات للتعليق عما إذا كانا سيسحبا دعمهما.

The post “فيسبوك” تعلن سحب دعمها لحملات الانتخابات الأمريكية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية