“خيبة أمل”.. عيوب في شاشة أيفون XS Max الجديد

تزامن أول يوم من حصول عملاء “أبل” على هاتفهم الجديد “آيفون XS ” و”آيفون XS MAX“، مع أول شكوى تخص عطلا في شاشة الجهاز الجديد للشركة الأميركية، حسبما زعم أحد المستخدمين على تويتر.

وبدأ عملاء أبل، الجمعة، في الحصول على الهاتفين الجديدين “آيفون XS ” و”آيفون XS MAX“، بعدما قدموا طلبا مسبقا اعتبارا من يوم 14 سبتمبر عند الكشف عن تلك الهواتف.

وفي اليوم الأول لوصول الهاتف، نشر مستخدم يدعى “Musthafa Ali” من أستراليا، على صفحته الشخصية في تويتر، صورتين تبيّنان عطلا يصيب شاشة آيفون “XS MAX“، وعلّق عليهما قائلا “عطل في شاشة هاتف آيفون الجديد”.

وتظهر إحدى الصور الشاشة، التي يبلغ قياسها 6.5 إنش، مقسومة بخط عمودي باللون أبيض.

وأرفق مصطفى علي التغريدة بـ”هاشتاغ” يعبر فيه عن “خيبة أمله” في هاتف أبل الحديث “iPhoneMaxdisappointment#”.

