تويتر تكتشف ثغرة في تطبيقات واجهة المستخدم 

أكدت تويتر اكتشاف ثغرة في تطبيقات واجهة المستخدم API المرتبطة بالشبكة تقوم بإرسال رسائل خاصة أو تغريدات إلى فريق التطوي. وربما يظهر الأمر بشكل طبيعي، لكن المشكلة هي أن التغريدات أو الرسائل لم تكن من المفترض أن تصل لهذا الفريق!

وبحسب الشركة في رسالتها الذكية عند فتح التطبيق، فإن هذه الثغرة موجودة في تويتر منذ شهر مايو 2017، أي قبل نحو عام وأربعة أشهر من الآن، لكنها اكتشفتها فقط في يوم الاثنين 10 سبتمبر 2018.

وقالت الشركة أنها قامت بحل تلك المشكلة بشكل سريع بعد اكتشافها، ومازالت تحقق في تبعيات الأمر. لكنها في نفس الوقت أكدت على أن البيانات المرسلة لم يتم استخدامها بأي شكل خاطئ من قبل الشركة.

