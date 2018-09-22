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أكبر منتجي المسرح العربي يودّع الدنيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توفي المنتج والمؤلف المصري “سمير خفاجي” عن عمر ناهز 88 عاما إثر صراع طويل مع المرض وبعد أن ترك وراءه إرثا غنيا وتجربة فريدة جعلته أحد أكبر المنتجين في المسرح العربي

خفاجي الذي بدأ نشاطه في ستينيات القرن الماضي كان واحدا من أهم مكتشفي المواهب في الوطن العربي خصوصا بعد تكوين فرقة الفنانين المتحدين التي ساهمت في اكتشاف كوكبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب

وتظل أبرز أعماله هي مسرحيات: “ريا وسكينة”، و”شاهد ما شفش حاجة”، و”شارع محمد علي” بالإضافة إلى المشاركة مع “بهجت قمر” في كتابة إحدى أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار في “إنت فين وأنا فين” و “سيدتي الجميلة”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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