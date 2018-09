تعتبر البطاطا المقلية طبقا محببا للصغار والكبار، وهي مصدر للنشويات التي تعمل على إمداد أجسامنا بالطاقة.

لكن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا أو المصابين ارتفاع نسبة الكوليسترول، يتجنبون تناول البطاطا المقلية لأنها ضارة بالصحة، في المقابل لا ينصح أن يتناول الأطفال البطاطا المقلية بكميات كبيرة.

وتاليا سنُقدم لكي طريقة بطاطا الودجز الصحية لتتمتعي أنتي وعائلتك بمذاق البطاطا اللذيذ دون أن يعود ذلك بضرر على صحتهم.

المكونات:

5 حبات بطاطا

ملعقتان زيت نباتي أو زيت زيتون

ملعقة صغيرة من (الملح- البابريكا- بودرة الثوم- بودرة البصل- الفلفل الأسود- البهارات الإيطالية).

طريقة التحظير:

1- بعد غسل البطاطا جيدا نقطع حبات البطاطا بطول كل حبة دون تقشيرها.

2- نضع ماء في طنجرة وعندما يبدأ بالغلي نضع به البطاطا لمدة تتراوح من 7 إلى 10 دقائق.

3- نخرج البطاطا ونصفيها من الماء ونضعها في صينية الفرن على ورق الخبز “ورق الزبدة”.

4- نضع زيت نباتي أو زيت زيتون وملح وبابريكا وبودرة الثوم وبودرة البصل والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية.

5- نشعل الفرن على درجة حرارة 200 ونضع الصينية ونتركها لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة.

تُقدم بطاطا الودجز مع المايونيز ساخنة.

The post طريقة صحية لإعداد بطاطا الودجز appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية