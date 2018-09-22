بهذه الطريقة.. تناولي المايونيز دون قلق

يُقدم المايونيز مع البطاطا والأطباق المختلفة، لكن يفضل الكثيرون الابتعاد عنه خوفا من أضراره الشائعة مثل تسببه في زيادة الوزن.

وفي هذه المادة نُقدم لكي طريقة إعداد مايونيز صحي لتتمتعي به دون أن تفكري بأضراره:

المكونات:

علبة زبادي سادة

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة خردل

فص ثوم مهروس

عصير ليمون

ملعقة صغيرة من ( الملح – الفلفل الاسود – بودرة الثوم)

طريقة التحضير:

1- نضع الزبادي وزيت الزيتون والثوم المهروس في صحن ونخلطهما جيدا.

2- نضيف الخردل والملح والفلفل الاسود وبودرة الثوم وعصير ليمون زنتابع الخلط إلى أن يتكون خليطا متجانسا

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