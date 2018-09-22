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بهذه الطريقة.. تناولي المايونيز دون قلق

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُقدم المايونيز مع البطاطا والأطباق المختلفة، لكن يفضل الكثيرون الابتعاد عنه خوفا من أضراره الشائعة مثل تسببه في زيادة الوزن.

وفي هذه المادة نُقدم لكي طريقة إعداد مايونيز صحي لتتمتعي به دون أن تفكري بأضراره:

المكونات:

علبة زبادي سادة

ملعقة كبيرة زيت الزيتون

ملعقة خردل

فص ثوم مهروس

عصير ليمون

ملعقة صغيرة من ( الملح – الفلفل الاسود – بودرة الثوم)

طريقة التحضير:

1- نضع الزبادي وزيت الزيتون والثوم المهروس في صحن ونخلطهما جيدا.

2- نضيف الخردل والملح والفلفل الاسود وبودرة الثوم وعصير ليمون زنتابع الخلط إلى أن يتكون خليطا متجانسا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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