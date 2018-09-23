سامسونغ: تغييرات كبيرة جدا بتصميم غلاكسي إس10

أكدت سامسونغ أن هاتف غلاكسي إس10 قيد التطوير، وأنه سيأتي بتصميم مختلف كليا عن سابقيه، ويحتمل أيضا أن تضم نسخة البلس منه خمس كاميرات بالمجمل.

فقد أكد الرئيس التنفيذي لقسم الجوال في شركة سامسونغ دي جي كوه أن هاتف غلاكسي إس10 قيد التطوير، ودعم أيضا ما يتداول بأن تصميم الهاتف سيكون قفزة نوعية بدلا من أن يكون مجرد ترقية شكلية.

وقال كوه في تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية “إن غلاكسي إس10 سيكون هاتف الذكرى السنوية العاشرة لسامسونغ، وبالنظر إلى أن غلاكسي إس9 كان ترقية طفيفة، فإن المعجبين يأملون بتحسينات جوهرية على هاتف الشركة الرائد التالي”.

وأكد أن التغييرات في تصميم غلاكسي إس10 ستكون “واضحة جدا”، لكنه لم يدخل في تفاصيل هذه التغييرات، وكان يشير على الأرجح إلى التصميم العام للهاتف المقبل مقارنة بغلاكسي إس9 الذي كان تحديثا طفيفا لغلاكسي إس8.

وكان كوه يتحدث إلى مراسلي الصحف في الصين، وقد نالت شركة هواوي الصينية مؤخرا الكثير من الثناء على نظام الألوان المتدرجة في هاتفها “بي20 برو”، وربما يعني هذا أننا نتوقع رؤية تصاميم ذات ألوان متدرجة في غلاكسي إس10.

كما أن هاتف “بي20 برو” جاء بمنظومة من ثلاث كاميرات خلفية استقبلها النقاد والمستخدمون بشكل جيد، وقد أكدت جميع التسريبات من سلسلة التوريد أن غلاكسي إس10 سيأتي أيضا بثلاث كاميرات خلفية.

فقدرات التصوير ستكون إحدى المعارك الرئيسية التي ستتقاتل الشركات للظفر بها في الجيل الجديد من الهواتف الذكية، ووفقا لتقرير موقع “إي تي نيوز” فإن غلاكسي إس10 سيأتي بإجمالي خمس كاميرات (ثلاث خلفية واثنتين في المقدمة).

وتذكر التفاصيل أن الكاميرا الرئيسية ستكون بدقة 12 ميغابكسل، ومعها كاميرا “تيليفوتو” بدقة 13 ميغابكسل ذات قدرة تقريب بقوة ثلاثة أضعاف، وكاميرا ثالثة بدقة 16 ميغابكسل ذات زاوية تصوير عريضة تبلغ 123 درجة. وستكون سامسونغ أول شركة تضم خيارات التصوير الثلاثة السابقة في سعيها لتميز نفسها عن الآخرين.

لكن -وفقا للتقرير نفسه-فإن هذا النهج لا يأتي بلا مشاكل حيث ستعاني الشركة في مجال المكونات، إلى جانب صعوبة وضع خمس كاميرات في كل هاتف، ولهذا سيقتصر استخدام خمس كاميرات على أعلى هاتفي غلاكسي إس10 فئة، وهو غلاكسي إس10 بلس الذي سيزيد ثمنه عن ألف دولار، وقد تطرح الشركة نسخة منه تدعم اتصالات الجيل الخامس (5جي) مما سيرفع الثمن أكثر.

إلى جانب كل ذلك سيتضمن الهاتف -وفقا للتسريبات-قارئ بصمة “ألتراسونيك” تحت الشاشة، ومنافسا جديا لتقنية هوية الوجه الخاصة بهواتف آيفون إكس لشركة آبل.

المصدر: الجزيرة نت

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