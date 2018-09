تحالف باناسونيك ولايكا وسيجما لإشعال المنافسة في سوق الكاميرات

المتوسط:

خلال حدث Photokina 2018 في كولن الألمانية، أعلنت شركات الكاميرات الثلاثة باناسونيك، لايكا وسيجما تحالفها معًا في L-Mount. مما يرفع المنافسة في سوق الكاميرات الاحترافية بشكل كبير، لمنافسة شركات المقدمة؛ سوني، كانون، ونيكون.

كانت لايكا قد أطلقت نظام L-Mount للكاميرات كاملة الإطار أو Full Frame، والذي يستغنى عن نظام المرآة أو العدسات البصرية التقليدية “mirrorless” ويستعمل أنظمة تقنية لصورة أفضل، وهو الاتجاه الذي بدأت شركات الكاميرات بالذهاب إليه حديثًا من بينهما لايكا الألمانية.

وبهذه الشراكة، فإن شركتي باناسونيك وسيجما اليابانيتين في طريقهما لإنتاج كاميرات بدون مرايا وتعمل بنظام L-Mount الذي طورته شركة لايكا.

ويمكن القول أن هذا التحالف سيوفر للمستخدمين منتجات متنوعة بأسعار مختلفة من الكاميرات الحديثة، خاصة وأن أسعار لايكا في هذا النوع من الكاميرا عالية، ووجود كاميرا من شركات أخرى بمواصفات مختلفة يمكن أن يؤدي لتواجدها بأسعار أقل بالرغم من عملها بنفس النظام.

