شركة استرالية تخطط لإطلاق أول هاتف آمن للأطفال

تعمل شركة أسترالية على التجهيز لإطلاق ما قالت إنه أول هاتف محمول آمن على الإنترنت للأطفال، ويستهدف الآباء القلقين بشأن عادات أطفالهم على الشبكة العالمية.

وقالت شركة Family Zone للأمان الإلكتروني المدرجة في البورصة الإسترالية، إن هاتفها الذي يعمل بنظام الاندرويد، يهدف إلى أن يكون في المتاجر في الوقت المناسب مع حلول عيد الميلاد.

وأوضحت أنه يحتوي على عناصر تحكم مضمنة، تسمح للآباء بتقييد الاستخدام مع تطبيق خاص باشتراك مجاني لمدة عام.

وسيكون بمقدرة الآباء التحكم في إعدادات هواتف أطفالهم من أجهزتهم الخاصة، ومن على البعد يمكن مراقبة الويب وفرض قيود زمنية على الألعاب والتطبيقات على الهاتف المقدر سعره بحوالي 199 دولارًا.

وقال تيم ليفي، العضو المنتدب في شركة “المنطقة العائلية” رغم ذلك فإن الطفل ما زال يتمتع بدرجة من الاستقلالية، فعلى سبيل المثال فإن الهاتف الآمن يعطي إمكانية مشاركة الطفل في سناب شات ولكن سوف يقيد ذلك من خلال تحكم الآباء.

وتمتلك الشركة منصة للمجتمع المدرسي، حيث تقوم المدارس المشاركة بالتحكم في كيفية استخدام الهواتف طوال اليوم.

ويقول ليفي: “إنه سوف يغير الحجة حول حظر الهواتف المحمولة في المدارس”، حيث سيتاح ذلك ولكن وفق تقييد معين.

ويشرح “معظم الأطفال يسعدهم الحديث مع زملائهم بالهواتف، ويريدون تشغيل الأشياء التي يريدونها، وقد يكون ثمة اضطرار فعلي لاستخدام الهاتف في الاتصال بالأسرة مثلًا”.

