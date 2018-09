جوجل تحدّث تطبيق الرسائل لتسهيل عملية البحث

المتوسط:

أطلقت قوقل تحديثًا جديدًا لتطبيق الرسائل الافتراضي الخاص بها على نظام أندرويد، وذلك لتسهيل عملية البحث والوصول إلى أي جزء من المحادثات بشكل سهل دون الحاجة للعودة بشكل تقليدي للرسائل القديمة في المحادثات.

ومع هذا التحديث سيتمكن المستخدم من البحث عن صورة، فيديو، أو كلام مكتوب من خلال اختيار اسم الشخص الموجود في المحادثة، ومن ثم نوعية المحتوى الذي يريد البحث عنه، أو كتابة أي كلمة لها علاقة بالرسالة السابقة.

وتعتبر هذه الميزة إضافة مهمة لتطبيق رسائل أندرويد من قوقل، لكنها في نفس الوقت تعتبر ميزة متأخرة مقارنة مع تطبيقات الرسائل الشهيرة مثل تيليغرام، ولربما تسعى قوقل لتحسين مستوى تطبيقها وجلب المزيد من المستخدمين من خلال طرح مثل هذه المزايا.

