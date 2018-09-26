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عدد جديد من “رؤى”..ب”محتوى عميق”

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص

صدر عدد جديد من مجلة “رؤى” التي تُصدرها هيئة دعم وتشجيع الصحافة في ليبيا، وحملت العدد  رقم (33)، وهي مجلة دورية تصدر بمحتوى ثقافي رصين ومتنوع لإثراء الساحة الثقافية والفكرية في ليبيا، إذ احتوى العدد على العديد من المقالات والمقابلات مع أدباء وكُتّاب وشعراء، إضافة إلى دراسات بحثية عميقة، علما أن “رؤى” مجلة فصلية تصدر 4 مرات كل عام.

وفور نزول العدد الجديد من المجلة قام العديد من المهتمين بالمجال الثقافي والأدبي بنشر رابط تحميل صفحات ومحتوى العدد على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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