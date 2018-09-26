زورق برمائي بحوزة قوات الحدود الروسية

أصبح “آ-25 بي إس” الذي يستعمل الوسادة الهوائية في خدمة قوات الحدود الروسية بشبه جزيرة القرم.

وقال الضابط في إدارة قوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في القرم، أرتيوم كوفال، إن الزورق يمتلك قدرة التسارع حتى سرعة 50 عقدة بحرية أي ما يعادل نحو 70 كيلومترا في الساعة الواحدة، فضلا عن قدرته الإبحار فوق سطح البحر والسير على اليابسة والمستنقع والجليد مهما كان الطقس، مضيفا أنه يعتبر الزورق الوحيد والفريد من نوعه في روسيا، وفق موقع روسيا اليوم.

وأوضح أنه وفق المخطط سيقوم مصنع إيروخود الذي أنتجه صنع 20 زورقا طائرا من هذا النوع حتى عام 2020 نحو.

ويصل طول الزورق إلى 17.23 متر، وعرضه 7.94 متر، ويمكنه حمل 50 راكبا، في حين طاقمه يتألف من فردين فقط.