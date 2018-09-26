رينو تستعرض مركبات الخيال العلمي

استعرضت شركة رينو مشروع مركبات “EZ-Pro” المتطورة، والتي تماثل مركبات أفلام الخيال العلمي.

وبحسب موقع روسيا اليوم فإن المركبات تتميز بتصميم فريد الذي يتيح تحويلها من مركبات نقل عام صغيرة لمركبات خاصة أو قطارات صغيرة.

وأضافت أن “EZ-Pro” مزودة بمحركات كهربائية وبطاريات تكفيها لقطع ما يقارب 500 كلم بالشحنة الواحدة، إضافة إلى امتلاكها أنظمة القيادة الذاتية التي تلعب دورا على الحركة بشكل مستقل، وتفادي الازدحام المروري.

هذا وقد أشار خبراء الشركة إلى موعد ظهور هذه المركبات إلى بعد عام 2020، في حين سيطرح قبل هذا الموعد سيارات “EZ-Go” الكهربائية المتطورة ذاتية القيادة التي تم استعرضاها منذ مدة.