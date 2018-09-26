“الزمن الجميل” يستعد لتكريم الراحل محمد حسن

كشف المدير التنفيذي لفرقة الزمن الجميل الفنان حسن البيجو، عن الأسماء التي سيتم تكريمها في مهرجان “الزمن الجميل” بدورته الثانية في بنغازي.

وبيّن البيجو في مداخلة هاتفية مع برنامج “العشية” على قناة “218” أنه سيتمُ تكريم الفنان الراحل محمد حسن من خلال المهرجان وذلك لعطائه المميز في مجال الفن، كما سيتم تكريم الفنانَيْن: حميد الشاعري، والفنان الشعبي حميد الكيلاني.

وذكر أنه تم تغيير رئيس المهرجان الذي كان يترأسه الشاعر فرج المذبل في دورته الأولى، وعيّن بدلا منه الفنان سالم عيسى بصفة الرئيس الفخري للمهرجان.

وتحدث البيجو عن تغييرات ستطرأ على المهرجان من الناحية الفنية، وأنه سيكون أفضل من العام الماضي، وصرّح قائلا: لقد تعلمنا من أخطائنا السابقة والنسخة الثانية ستكون أفضل.

وأوضح أن فعاليات المهرجان ستنطلق يوم 10 أكتوبر القادم، بمسرح تنمية إبداعات الطفل، وتستمر مدة ثلاثة أيام خلال الفترة المسائية.

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