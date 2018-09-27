4 معلومات لا تعرفها عن سفيرة الفن الليبي خدوجة صبري

خدوجة صبري فنانة مبدعة نجحت في نقل صورة مشرفة عن الممثلين الليبيين في الخارج ما جعلها تحظى بعدة ألقاب بينها سفيرة الفن الليبي التي تملك في رصيدها عشرات الأعمال بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

بوابة إفريقيا الإخبارية تستعرض أهم المحطات في حياة الفنانة خدوجة صبري:

1-ممثلة تلفزيونية وسينمائية ليبية من مواليد 17 أبريل.1961 متزوجة من المخرج الليبي الفتيورى العايب، ولديهما ابنتان ريم وليبيا، تلقب بعدة ألقاب بينها: “سفيرة الفن الليبي”، “نجمة ليبيا الأولى” و”فراشة الفن”.

2-أول ظهور لها في المسرح كان سنه 1973 مع فرقه الجيل الصاعد حيث شكلت ظاهرة فنيه متكاملة وبعد أن تألقت شاركت في حوالي 22 مسرحية متنوعة ما بين العالمي والاجتماعي والاستعراضي ومن مسرحياتها البنت اللي قالت لا، عريس بنت السلطان، بدون تأشيرة.

3-مثلت في عدد من الأفلام والمسلسلات الليبية وبعض الإنتاجات العربية، إضافة لبعض البرامج التلفزيونية كما قدمت للإذاعة الليبية ما يزيد عن 40 عملا إذاعيا، وشاركت في ثمانية أفلام ليبية.

4-حازت على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان آفاق السينما العربية والأفريقية الموازى في قرطاج، كما كرمت في المهرجان الوطني الليبي للفنون المسرحية الذي أقيم في درنة في الفترة من 20 – 30 أكتوبر 2008 كما كرمت في 2006 من قبل مهرجان شبرا الخيمة للمسرح في مصر وفازت بجائزة الأداء الدرامي من مهرجان أوسكار الدولي التاسع بمدينة الغردقة في مصر عن دورها في مسلسل وشاء القدر من إخراج عبد الله الزروق.



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