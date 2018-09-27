بالصور.. مصممة الأزياء الليبية ربيعة بن بركة ترفع تراث بلادها في حفل عالمي للموضة

أطلت مصممة الأزياء الليبية وسفيرة التراث ربيعة بن بركة على جمهور متعدد الثقافات وبحضور رؤساء البعثات الديبلوماسية بالأمم المتحدة في حفل أقيم في مدينة جنيف بداية شهر سبتمبر في أحد أفخم النزل السويسرية.

لقد خطفت المصممة الليبية الأنظار في الحفل الذي كان في إطار أسبوع الموضة الباكستانية وبتنظيم من مجموعة روايات اللندنية، فانبهر بها المدعوون وبأزيائها التي دمجت فيها الطابع التقليدي واللمسات العصرية وهو ما جعل من تصاميمها لوحة فنية خارقة.

وزارت ربيعة بن بركة مدينة جنيف حاملة عبق ذكريات ليبيا، التي نشأت في ربوعها في نعومة أظفارها ثم انتقلت الى عدة مدن أروبية لصقل موهبة التصميم التي شغفت بها منذ صغرها، ولكنها عادت واستقرت في بلدها وسعت الى تطوير الزِّي التقليدي والمساهمة في نشره والتعريف بِه والارتقاء به الى العالمية.

وكان عرض الأزياء الذي طبعت فيه بصمتها، مميزا تجلت فيه الروح الليبية والعربية بامتياز فجعلت من فنها رسالة سلام حملتها الى العالم رغم الالم الكامن فيها والجراح التي تعيشها ليبيا. وأرادت ان تبعث رسالة إيجابية من مدينة جنيف السويسرية معلنة بأن تراثها وهويتها وأصالتها ستشع دائما أينما حلّت من صحراء الجنوب ثلوج الشمال.

يذكر أن بن بركة شاركت في عدة محافل دولية ومثلت بلدها أحسن تمثيل محافطة على الموروث الثقافي الليبي.



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