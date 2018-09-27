هاتف iPhone XS الجديد يعاني.. التحليلات لا تبشر بالخير

أعلنت شركة آبل قبل عدة أيام عن أحدث تشكيلة من هواتف آيفون، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XR وهاتف آيفون الأكثر تكلفة على الإطلاق iPhone XS Max، إلى جانب الجيل الرابع من ساعتها الذكية Apple Watch 4، وحصل المحللون، بما في ذلك المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، على العديد من الإشارات مع فتح باب الطلبات المسبقة على الأجهزة الجديدة.

وقام المحلل الشهير بنشر تحليله المبكر حول ما سيحدث خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحًا أن تقديرات الشحن الحالية وإمدادات العرض اليومية إيجابية بالنسبة لهاتف آيفون الأكبر iPhone XS Max والجيل الرابع من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 4، ولكن يبدو أن الطلبات المسبقة على هاتف iPhone XS، خليفة هاتف العام الماضي iPhone X، لا تبشر بالخير.

ويقول كو إن متوسط أوقات الشحن لجهاز iPhone XS Max يشير إلى أن الطلبات المسبقة على الهاتف الرئيسي متوافقة مع التوقعات، ويبدو أن استراتيجية السعر المرتفع للشركة تؤتي ثمارها مع تأخر موعد الشحنات من أسبوع إلى أسبوعين، ومن المتوقع أن يكون الطلب الصيني قوياً على هذا الجهاز، حيث يوفر الهاتف الميزات الأكثر طلباً في الصين مع الخيار اللوني الذهبي الجديد ودعمه لشريحتي اتصال وشاشة بقياس 6.5 إنش.

ويعتمد حل آبل الجديد للشريحة المزدوجة على تقنية eSIM المستخدمة بالفعل في ساعتها الذكية Apple Watch وحاسبها اللوحي آيباد، لكن الشركة غير قادرة على تسويق هذه التكنولوجيا في الصين بسبب القيود، مما دفعها إلى اتخاذ خطوة إضافية عبر بناء نموذج خاص للمستهلكين الصينيين يدعم شريحتي اتصال SIM، واحدة على كل جانب من جوانب بطاقة SIM.

وتشير ملاحظات كو إلى أن متوسط أوقات الشحن بالنسبة إلى XS Max أقصر من تواريخ الشحن التي تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع التي شوهدت خلال إطلاق iPhone X في العام الماضي، لكنه يعتقد أن التحسينات تتعلق بسلسلة التوريد أكثر من الطلب، ويتوقع على هذا النحو أن يحصل جهاز iPhone XS Max على ما نسبته 25 إلى 30 في المئة من شحنات هواتف آيفون الجديدة.

ويقول كو إن الطلب على جهاز iPhone XS بحجم 5.8 إنش أقل من المتوقع، مشيراً إلى أن معظم طرازات خليفة هاتف iPhone X سوف يتم تسليمها إلى العملاء في يوم الإطلاق، وبالنظر إلى الأرقام، فإن المحلل يعتقد أن المزيد من المستخدمين يهتمون بجهاز iPhone XS Max و iPhone XR، وهو جهاز آيفون الجديد من الفئة المتوسطة مع شاشة LCD بقياس 6.1 إنش، والذي من المفترض أن يتوفر للبيع في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتبعًا إلى الطلبات المسبقة الضعيفة فقد خفض كو من تقديراته المتعلقة بشحنات جهاز iPhone XS إلى نسبة بين 10 و 15 في المئة من مجمل شحنات هواتف آيفون الجديدة، وذلك بعد أن كانت تقديراته تشير إلى نسبة بين 15 و 20 في المئة، بينما ارتفعت تقديراته بالنسبة لشحنات هاتف الفئة المتوسطة iPhone XR إلى نسبة بين 55 و 60 في المئة، وذلك بعد أن كانت النسبة بين 50 و 55 في المئة.

كما أوضح أن الطلبات المسبقة على الجيل الرابع من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 4 مرتفعة بشكل جيد وهي غير متوقعة، ويتوقع أن يصل مجمل عدد شحنات ساعة آبل الذكية هذا العام إلى 18 مليون جهاز، مع استحواذ أجهزة الجيل الرابع على ما نسبته 55 في المئة، وقد أصبحت فوائد الساعة الصحية أكبر عامل بيع لها مع دعمها لميزة تخطيط القلب الكهربائي ECG وامتلاكها لشاشة أكبر.

ويقتصر دعم ساعة آبل الذكية Apple Watch ECG في الوقت الحالي على الولايات المتحدة، حيث حصلت الشركة على تصريح من إدارة الأغذية والأدوية FDA لبيعها، ومن غير المقرر طرحها حتى وقت لاحق من هذا العام، وقال جيف ويليامز Jeff Williams، مدير العمليات في شركة آبل، أثناء كشف النقاب عنها إن الشركة تعمل على توفير ميزة تخطيط القلب الكهربائي في دول أخرى، لكنها فشلت في تقديم جدول زمني للإصدار.

المصدر : موقع العربية

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