القذافي يظهر على شاشات هوليود قريباً

تم الإعلان عن فيلم الدراما الجديد A PRIVATE WAR من خلال عرض تشويقي نُشر عبر محرك يوتيوب للكاتبة آراش أميل ومن إخراج ماثيو هينيمين.

ويتحدث الفيلم عن الفترة ما بين 2011 و 2012 في ليبيا خلال الثورة الليبية وكيف قامت إحدى الصحفيات تدعى ماري كولفين بالتقدم إلى الخطوط الأمامية من الحرب حتى تتمكن من توثيق حقيقة ما يحدث في ليبيا خلال تلك الفترة.

ويسلط الفيلم الضوء على قضية التعدي على الصحفين خلال الحروب وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وظهر أحد الممثلين في العرض التشويقي بدور الرئيس الراحل معمر القذافي ليتم سرد قصة جميع أطراف النزاع في فترة الثورة الليبية.

وسيعرض الفيلم في البداية بشكل محدود بدور العرض بتاريخ 2 نوفمبر وبشكل كامل في جميع دول العالم في 16 نوفمبر 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية