“الفونشة” تفقد البصر

تبحث الفنانة الشعبية خديجة الكاديكي، المُلقبة بـ”الفونشة” تبحث عمن يشاركها حلاً لمعناتها بعد أن شاركت الجميع أفراحهم وغنت وأغرقت مُناسباتهم الاجتماعية بالألحان، عمن يقف معاها ويمد لها يد العون بعد أن فقدت بصرها.

خديجة الكاديكي “الوردة الليبية” اليوم هي نازحة بعد أن دُمّر بيتها وتمت سرقته، وتشكوا من المرض وفقدان البصر منذ فترة طويلة.

ونشر أحد المقربين منها عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مقطعاً مصوراً أشار خلالها إلى أن الكاديكي بحاجة إلى العلاج ولم يلتفت لها أحد من الجهات المعنية في مؤسسة الثقافة والإعلام.

“الفونشة” صاحبة المشوار الحافل بالأعمال الشعبية نجحت في صناعة اسم كبير لها في مجال الأعمال الفنية الشعبية وأصبحت علامة مسجلة لدى الجميع، وارتبطت ذاكرة محبيها بأيام الأعراس فترة الستينيات والثمانينات، إذ كانت حينها الفنانة الشعبية الوحيدة تقريبا التي تحيي الأعراس الليبية بجميع المدن الليبية.

واشتهرت الكاديكي بالعديد من الأغاني وأبرزها “عزيزه والعزة لله – كبرتي ناره – طول ما انت معايا – يا نجم الساري” وغيرها من الوصلات الغنائية المميزة الشهيرة في ليبيا.

اليوم، تغيب ألحان الفونشة عن أعراسنا وإذاعاتنا التي أصبحت نادرا ما تبث وصلاتها الغنائية الشهيرة.

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