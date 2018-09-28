بريطانيا تطرح شهادة جامعية تؤهل لوظيفة جاسوس دولي

طرحت جامعة باكنغهام في بريطانيا برنامج دراسي جديد للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات الإلكترونية، حيث يمنح درجة علمية في التجسس الدولي.

وبحسب صحيفة “مترو”، فقد قال مدير البرنامج جوليان ريتشاردز، إن البرامج التي تدرس حاليا في الجامعات حول العلاقات الدولية لا تكفي للتعاطي مع التطور التكنولوجي الهائل خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح ريتشاردز، أن البرامج الحالية على صعيد العلاقات الدولية تركز على دوافع الحرب على الإرهاب، حيث أنها لا تتعامل مع الأدوات الجديدة لهذا الإرهاب.

هذا ومن المقرر أن يبدأ التدريس بهذا البرنامج في يناير المقبل.

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