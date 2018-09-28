دبي تعرض الحذاء الأغلى في العالم

عرض متجر في دبي حذاء مصنوع من جلد ذهبي اللون مرصع بأكثر من 100 قيراط من الألماس المثبت على ذهب أبيض بسعر قدره 17 مليون دولار، ليكتسب لقب أغلى حذاء بالعالم للبيع.

وقال الرئيس التنفيذي لمتجر باشون جولرز، هيماني كاراتشانداني، إنه هذا المكان قد يمكنهم من رؤية بعض المشترين، بحسب موقع العربية نت.

وتابع أنه في المستقبل القريب سيتم إعداد تصميمات خاصة بالطلب، من خلال إدخال الياقوت والزفير أيضاً فيها.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت من شريكة كاراتشانداني، ماريا ماجاري، التي درست تصميم الأزياء في دبي ولندن.

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