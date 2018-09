تهم الاغتصاب تُلاحق المعلم وتُعيده إلى السجن في فرنسا!!

عين ليبيا

أصدرت محكمة فرنسية قراراً بإعادة المغني المغربي سعد لمجرد إلى السجن، على ذمة التحقيق في قضية اغتصاب جديدة رفعتها شابة فرنسية.

حيث أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة “إيكس أون بروفانس” جنوبي فرنسا القرار على خلفية محاكمته في قضية اغتصاب جديدة بمنتجع “سان تروبيه”، وجاء القرار عقب طعن الادعاء في قرار وضعه تحت المراقبة القضائية، وفق وسائل إعلام فرنسية.

هذا وكان لمجرد قد أوقف في 26 أغسطس الماضي في المنتجع السياحي بمنطقة سان تروبيه، عقب تقديم شابة فرنسية شكوى ضده تتهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها ينطبق عليها وصف الاغتصاب، وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي في 28 أغسطس الماضي إخلاء سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد وتسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة، كما ألزمه بدفع كفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء في القرار وتعيد المحكمة حبسه.

هذا وكان لمجرد قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول، وفي أبريل 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.

