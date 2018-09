عين ليبيا

أعلنت شركة “آهلوت” الكندية عن فرصة عمل غير مسبوقة، تتلخص مهمة الموظف فيها في تذوق الحشيش.

حيث اشترطت الشركة على المتقدم للوظيفة أن يكون قد تخطى 19 عاماً، وأن يسمح وضعه القانوني بالعمل على الأراضي الكندية، عدا عن الخبرة في مجال الحشيش.

هذا وتنوي الشركة توظيف 5 “متذوقي حشيش”، يتقاضى كل منهم 50 دولاراً في الساعة، سيكلفون بإعداد تقارير عن جودة أنواع الحشيش المختلفة، وبالتالي تحديد المزارعين الذين ستتعامل معهم الشركة، إضافة إلى أنهم سوف يشاركون في تسويق المنتجات بطرق مختلفة.

The post شركة كندية تُعلن عن رواتب مُغرية لموظفين متخصصين بتذوق «الحشيش»!! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا