عنوسة الصين.. تبدأ عند “سنّ صادم”. إقرأ

218TV|تقرير

قد نعتقد خطأً، أنّ البلاد التي تفصلنا عنها حدود جغرافية واسعة، لا تشبهنا بأيّ شيء، ولا تتقاطع معنا بالعادات والتقاليد مطلقاً. ففي الصين، كما في معظم دولِ المنطقة، تعدّ العنوسةُ هاجساً كبيراً في المجتمع، خاصّة إذا تجاوزت المرأة سنّ الـ24 عاماً، حينها تبدأ ممارسة الضغوط النفسية على العازبات.

هذا الهاجس الذي يصيبُ بلدَ الـ1.3 مليار شخص، تَوفّرَ له بابٌ قدْ يُعدُّ حلاّ لهذه الأزمة، وهو “متاجرُ الحب”، حيث تُلقى محاضراتٌ عن كيفيّة إيجادِ الرجل المناسب، والعمل على التوفيق بينهما. ظاهرةٌ سرعان ما تحوَّلت إلى ربحٍ يدرُّ ملايين الدولارات على أصحابِها في الصين.

بحسب صحيفةِ واشنطن بوست، تتقاضَى هذه الأنديةُ أو “متاجر الحب” 6 آلاف يوان (نحو 800 دولار) شهرياً مقابلَ المحاضرات التي تُقدِّمُ حِيَلاً للتعارف، من بينها حيلة الهاتف أي “التظاهر بانتهاء الشحن” واللجوء الى التقرّب الى رجال غرباء لاستخدام هاتفهم بُغْية الحصول على رقمهم.

متاجرُ الحبّ في الصين تخدم الرجال والنساء على حدّ سواء، لكن أولئك ممّن يمتلكون المالَ فقط، فقد تصلُ قيمةُ الحصول على شريك حياة في بعض الأندية إلى مليون يوان (أي 150 ألف دولار أمريكي).

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