ليندسي لوهان.. تثير غضباً عالمياً. اقرأ لماذا؟

218TV|خاص

طبقت الممثلة العالمية ليندسي لوهان المثل العالمي الشهير “ضربني وبكى.. سبقني واشتكى”، مع تعديل في المثل وهو أن الممثلة الشهيرة بمشاكلها ومشاجراتها هي التي تعرضت للضرب على يد أم حاولت لوهان أن “تخطف إبنها” تحت “لافتة إنسانية”، إذ صادفت لوهان عائلة لاجئة كانت تفترش الرصيف، قبل أن تتوقف وتبدأ بالحديث مع أحد الأطفال، إذ عرضت عليه أن تصطحبه إلى فندق لينام ليلة هانئة، وأن يتابع المسلسلات الكرتونية التي يفضلها، لكن الأم حاولت إبعاد طفلها عن لوهان بحسب ما أظهره مقطع الفيديو الذي حقق نسب مشاهدة ضخمة حول العالم، وقفز إلى قائمة الموضوعات العشرة الأكثر تداولاً حول العالم، والمعروفة باسم “ترند” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأمام رغبة الأم في إبعاد أطفالها عن لوهان، أصبحت الأخيرة أكثر عدائية، وأخذت تُهاجِم بعصبية الأم والعائلة متهمة إياهم الإهمال بالأطفال، وعدم توفير الحياة الكريمة لهم، قبل أن يتطور الأمر لتحاول لوهان أخذ الطفل من حضن والدته بالقوة، قبل أن تستدير الأم نحو لوهان وتوجه لها صفعة قوية، اضطرت بعدها لوهان للخروج عبر موقع “إنستغرام” وهي تبكي من صفعة الأم التي بدت من الجنسية السورية، لكن “السحر انقلب على الساحر”، إذ سرعان ما تشكّل “غضباً عالمياً” ضدها، وسط تأكيدات بأن لوهان “مستفزة ومعتدية”، وأنها تستحق الصفعة.

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