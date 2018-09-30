ما مدة الغفوة الصحيحة في العمل؟

قال أوتس نيكلاس فالتر، من معهد ‫استشارات الصحة المهنية الألماني، إن الغفوة أثناء العمل تساعد على ‫تجديد نشاط الموظف ومن ثم زيادة إنتاجه.

‫وأوضح فالتر أن المدة الصحيحة للغفوة ينبغي ألا تزيد عن 15 دقيقة ‫اعتبارا من بدء مرحلة النعاس، ويمكن ضبط هذه المدة بالمنبه، علما بأن النوم ‫لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الاستيقاظ من حالة النوم ‫العميق.

‫ومن الأفضل أخذ الغفوة في الفترة بين الساعة 13:00 والساعة 16:00؛ فغالبا تخور القوى لدى معظم الأشخاص خلال هذه الفترة لأسباب تتعلق ‫بالإيقاع الحيوي للجسم البشري.

ومن المهم أيضا أن يتخذ الجسم وضعا مريحا أثناء الغفوة، سواء في وضع الجلوس أو الاستلقاء.

المصدر:الجزيرة نت

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