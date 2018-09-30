ما مدة الغفوة الصحيحة في العمل؟

قال أوتس نيكلاس فالتر، من معهد استشارات الصحة المهنية الألماني، إن الغفوة أثناء العمل تساعد على تجديد نشاط الموظف ومن ثم زيادة إنتاجه.
وأوضح فالتر أن المدة الصحيحة للغفوة ينبغي ألا تزيد عن 15 دقيقة اعتبارا من بدء مرحلة النعاس، ويمكن ضبط هذه المدة بالمنبه، علما بأن النوم لمدة أطول من ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الاستيقاظ من حالة النوم العميق.
ومن الأفضل أخذ الغفوة في الفترة بين الساعة 13:00 والساعة 16:00؛ فغالبا تخور القوى لدى معظم الأشخاص خلال هذه الفترة لأسباب تتعلق بالإيقاع الحيوي للجسم البشري.
ومن المهم أيضا أن يتخذ الجسم وضعا مريحا أثناء الغفوة، سواء في وضع الجلوس أو الاستلقاء.
المصدر:الجزيرة نت
أضف تعليقـك