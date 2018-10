بعد ”الفيسبوك”.. مخاوف من اختراق حسابات ”الانستغرام” و ”تندر”

المتوسط:

مثل اختراق أكثر من 50 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم السبت 29 سبتمبر 2018، مصدر قلق لكثير من المستخدمين، غير أن معلومات جديدة قد تزيد من مخاوفهم، كون تهديد الاختراق لم يتوقف عند فيسبوك فحسب، وإنما يهدد أيضا حسابات على تطبيقات أخرى مرتبطة به مثل “إنستغرام” و”تندر”.

وكانت الشركة الأميركية، قد اعترفت بتعرض موقع التواصل الاجتماعي لخرق أمني واسع، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وفوجئ ملايين المستخدمين بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الدخول إلى حساباتهم في فيسبوك.

وأوضح فيسبوك لاحقا، أن المشكلة ستؤثر أيضا على خدمة “تسجيل الدخول” التي تربط حساب فيسبوك بحسابات على تطبيقات أخرى، يقوم البعض بتسجيل دخولهم إليها من خلال حساباتهم على فيسبوك.

ويعني هذا أنه بمجرد أن يتمكن أحد المتسللين من الوصول إلى حساب شخص ما على فيسبوك، فيمكنه أن يشق طريقه نحو حساباته الأخرى.

