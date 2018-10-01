منوعات

تغريدة تكلف صاحبها 40 مليون دولار

تم النشر منذُ 51 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الولايات المتحدة – إتفقت لجنة الأوراق المالية الأميركية مع شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية على دفع غرامة مالية تقدر بنحو 20 مليون دولار ومثلها يدفعها المدير التنفيذي للشركة “إيلون مسك”.

ووفقا لمتابعات قناة 218 فقد نصت التسوية على إٍستقالة “مسك” من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وبقائه فقط مديرا تنفيذيا لمدة 3 سنوات بعد أن دخل في معركة قضائية مع اللجنة التي إتهمته بتضليل المستثمرين من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكر فيها توصله إلى إتفاق مع صندوق الإستثمارات العامة السعودي يقضي بتحويل “تسلا” إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها في البورصة.

وقالت اللجنة أن التغريدة لم يكن لها أساس من الصحة وأن تصريحات “مسك” أثارت قلق المستثمرين. وتعاني “تسلا” من هبوط أسهمها بسبب تراكم الديون وينتظر منها أن تسدد ديونا بقيمة مليارين و700 مليون دولار بنهاية العام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك