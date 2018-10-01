تغريدة تكلف صاحبها 40 مليون دولار

الولايات المتحدة – إتفقت لجنة الأوراق المالية الأميركية مع شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية على دفع غرامة مالية تقدر بنحو 20 مليون دولار ومثلها يدفعها المدير التنفيذي للشركة “إيلون مسك”.

ووفقا لمتابعات قناة 218 فقد نصت التسوية على إٍستقالة “مسك” من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وبقائه فقط مديرا تنفيذيا لمدة 3 سنوات بعد أن دخل في معركة قضائية مع اللجنة التي إتهمته بتضليل المستثمرين من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكر فيها توصله إلى إتفاق مع صندوق الإستثمارات العامة السعودي يقضي بتحويل “تسلا” إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها في البورصة.

وقالت اللجنة أن التغريدة لم يكن لها أساس من الصحة وأن تصريحات “مسك” أثارت قلق المستثمرين. وتعاني “تسلا” من هبوط أسهمها بسبب تراكم الديون وينتظر منها أن تسدد ديونا بقيمة مليارين و700 مليون دولار بنهاية العام 2019.

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