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تعرف على أحدث سيارة تُطلقها «سيات» في معرض باريس الدولي للسيارات

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

Tarraco، أحدث سيارة من شركة سيات الإسبانية.

أعلنت شركة سيات عن عزمها كشف النقاب عن سيارتها Tarraco سباعية المقاعد الجديدة، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض خلال المشاركة ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات.

حيث تأتي سارة سيات الجديدة بطول 4.75 متر، وتعتمد من الناحية التقنية على موديل سكودا Kodiaq، كما تستوعب ما يصل إلى 700 لتر من الأمتعة.

هذا وتعتمد على على ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض، وتغطي نطاق القوة الممتد بين 150 و 190 حصان، كما يتواجد في السيارة أنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار، ونظام مراقبة المحيط مع نظام التعرف على المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

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