جائزة نوبل للطب لعالمان توصلا لعلاج جديد للسرطان

حاز عالمان على جائزة نوبل للطب عن اكتشافهما طريقة جديدة لمكافحة السرطان باستخدام النظام المناعي للجسم.

وقد تمكن أطباء من علاج حالات متقدمة من سرطان الجلد باستخدام الطريقة التي اكتشفها كل من بروفيسور جيمس أليسون من الولايات المنحدة وبروفيسور تاسوكو هونجو من اليابان.

وقالت الأكاديمية السويدية التي تمنح الجائزة إن طريقة العلاج الجديدة التي تعتمد على نظام المناعة أحدثت ثورة في طرق علاج السرطان.

وقال بروفيسور أليسون من جامعة تكساس إنه سيقتسم قيمة الجائزة البالغة 1.1 مليون دولار مع بروفيسور هونجو من جامعة كيوتو.

وقال هونجو في الكلمة التي ألقاها بمناسبة قبوله الجائزة “أريد أن أواصل أبحاثي حتى نتمكن من إنقاذ حياة عدد أكبر من مرضى السرطان باستحدام طريقة العلاج هذه”.

يقوم نظام المناعة في أجسامنا بوقايتها من الأمراض، ويمتلك وسائل تساعده على عدم مهاجمة النسيج السليم.

واكنشف العالمان طريقة لنحفيز نظام المناعة على مهاجمة الخلايا السرطانية بتعطيل البروتينات التي تعيقها عن القيام بالمهمة، مما ساعد في تطوير علاجات تعطي أملا لمرضى كانت حالاتهم ميؤوسا منها.

ولا تنجح الطريقة مع جميع المرضى، لكنها نجحت بشكل مذهل مع بعضهم، وساعدتهم بالتخلص من المرض تماما حتى بعد بدء انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.