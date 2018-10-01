وفاة “شارل أزنافور” .. آخر كبار الأغنية الفرنسية

رحل عن دنيانا اليوم الفنان الفرنسي “شارل أزنافور” عن عمر ناهز الـ 94 عاما..

ويعد “أزنافور” من أكثر المغنين الفرنسيين انتشاراً وشهرةً في العالم، وآخر كبار الفن والأغنية الفرنسية .

غنى “شارل أزنافور” في أهم قاعات العالم وأعرقها، مع أن بداياته كانت صعبة وواجه انتقادات لاذعة تتعلق ببنيته الجسمانية، وصوته المحدود، كما رأى منتقديه.

ألّف “أزنافور” أغان لمشاهير الأغنية مثل المطربة الفرنسية “إديت بياف” وأيضاً لـ “جولييت غريكو” و”جيلبير بيكو”.

اشتهر “شارل” بأغان ذاع صيتها في مقدمتها “أموني موا”، “لا بوهيم” و”لا ماما”، وخاض الراحل أيضاً مجال التمثيل والسينما، فمثَّل في 80 فيلماً مع مخرجين مشاهير مثل “فرنسوا تروفو”، و”كلود شابرول”.

عاش “أزنافور” آخر أيامه متشبثاً بالحياة ويروقه أن يقول: “لست عجوزا لكني متقدم بالسن والأمر ليس سيان”.

تعود أصول الفنان الفرنسي “أزنافور” إلى أرمينيا التي التزم بقضيتها وقضية الأرمن في حقهم التاريخي بالاعتراف بالإبادة التاريخية الشهيرة التي تعرضوا لها .

نعى الرئيس الفرنسي “ماكرون” المغني الراحل بقوله “كان فرنسيا أصيلا مرتبطا بجذوره الأرمينية، ومحل احتفاء في أنحاء العالم”.

وأضاف ماكرون: “أعماله رائعة وصوته فريد وشهد عليه ثلاثة أجيال ستظل باقية إلى الأبد، في الأفراح والأحزان”، مؤكداً: “أن الشعب الفرنسي في حالة حداد على المغني الراحل ويشاطرون الشعب الأرميني في حزنهم”.

عاد “أزنافور” مؤخراً من جولة له في اليابان وكان على جدول أعماله أن يحيي حفلة يوم 26 أكتوبر في العاصمة البلجيكية بروكسل، إضافةً إلى حفلات أخرى قرب باريس، وجولة قصيرة في مدن فرنسية عدة، علاوةً على اعتزامه إقامة حفلة كبيرة حينما يصل عمره الـ100 لكن شمعته انطفأت عند الرقم 94 وغادر العالم الذي طالما انتشى بأغانيه .

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