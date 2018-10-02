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ليبيون يجعلون من مهرجان الجونة عرسا ليبياً

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بطريقة طريفة قامت مجموعة من الصفحات الليبية بنسخ صور من مهرجان الجونة المصري، وعلقوا عليها “الأعراس الليبية” حيث اختاروا بعض المشاهير ليكونوا الحضور في هذا العرس كالكنة الكبيرة و الصغيرة، الأقارب و بعض أصدقاء و أقارب العروس والعريس.

في أجواء كوميدية انتشرت الصور بشكل واسع لتصبح الأكثر تداولا خلال هذا الأسبوع و الملفت أيضا هو إهتمام ومتابعة الليبيون و الليبيات للمهرجانات الفنية لحظة بلحظة، بل و التعليق على كل ما يرتديه الفنانيات من فساتين من باب متابعة صيحات الموضة و الأزياء في المنطقة.

يذكر أن مهرجان الجونة في دورته الثانية والذي أقيم الجمعة 28 سبتمبر، استطاع أن يشغل الصحافة بشكل واسع خاصة أزياء الحاضرين من مشاهير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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