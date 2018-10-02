عشرات القتلى سنويا بسبب صور السيلفي

كشفت دراسة أن 43 حالة وفاة تقع سنويا بسبب التقاط الصور الذاتية، أو ما يعرف بصور السيلفي، بحجة أنّ التقاط هذه الصور يتسبب بحوادث مميتة بين الغرق والسقوط من مكان عال، وغيرها.

وتأتي هذه الدراسة نتيجة مطالبات بمنع التقاط الصور الذاتية في مواقع خطيرة، كما حصل في الهند التي فرضت منعا لالتقاط السيلفي في بعض المواقع.

وفرضت مومباي هذا المنع في 16 موقعاً، وذلك ما حصل أيضا في دول أخرى مثل: فرنسا، والسعودية، إسبانيا، وأستراليا، ومدينة نيويورك.

وتُشير الدراسة إلى إنّ السيلفي ليست مميتة بحدّ ذاتها، إنّما السلوك الذي يتبعه البشر هو الذي يجعلها كذلك.

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