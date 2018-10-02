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عشرات القتلى سنويا بسبب صور السيلفي

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دراسة أن 43 حالة وفاة تقع سنويا بسبب التقاط الصور الذاتية، أو ما يعرف بصور السيلفي، بحجة أنّ التقاط هذه الصور يتسبب بحوادث مميتة بين الغرق والسقوط من مكان عال، وغيرها.

وتأتي هذه الدراسة نتيجة مطالبات بمنع التقاط الصور الذاتية في مواقع خطيرة، كما حصل في الهند التي فرضت منعا لالتقاط السيلفي في بعض المواقع.

وفرضت مومباي هذا المنع في 16 موقعاً، وذلك ما حصل أيضا في دول أخرى مثل: فرنسا، والسعودية، إسبانيا، وأستراليا، ومدينة نيويورك.

وتُشير الدراسة إلى إنّ السيلفي ليست مميتة بحدّ ذاتها، إنّما السلوك الذي يتبعه البشر هو الذي يجعلها كذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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