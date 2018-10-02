أسرارنا على “الفيسبوك” بـ 4 دولارات

كشف تقرير صادم، عن عرض حسابات الدخول الخاصة بموقع فيسبوك للبيع على مواقع “الويب المظلم”، وذلك مقابل 3.90 دولار أميركي.

وتباع بيانات عناوين البريد الإلكتروني مقابل 2.70 دولار أميركي، وفق خبراء شركة “موني غورو”، والذين أكدوا أن تلك البيانات يتم سرقتها لبيعها للشركات التي ترغب في إطلاق إعلانات موّجهة عبر فيسبوك.

وقيّم الباحثون في دراستهم أشهر مواقع “الويب المظلم”، والذي يطلق عليه “دريم ماركت”، وفق ما نشرت صحيفة “ديلي ميل”.

ونصح الخبراء في الشركة المستخدمين الراغبين بحماية أمن بياناتهم على فيسبوك باعتماد نظام التحقق المتعدد، بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى هواتف المستخدمين مع “كود” خاص.

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