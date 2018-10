أمازون تقرر رفع الحد الأدنى لأجور موظفيها تجنبا للانتقادات

المتوسط:

أثار قرار الأجور المنخفضة للعاملين العاديين في شركة أمازون، حفيظة اتحادات العمال في عدة دول تعمل فيها الشركة، كما أنه استمر بانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركة.

لتعلن أمازون اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معللة ذلك بأنها تستمع للانتقادات الموجهة لها وتعمل على تحسين بيئة العمل.

وسيرتفع الحد الأدنى للساعة في الولايات المتحدة إلى 15$ ابتداءً من الأول من نوفمبر القادم، مع العلم أن الحد الأدنى للساعة في القانون هو 7.25$، لكن بالطبع يختلف كل عمل عن غيره.

أما في المملكة المتحدة، فإن الموضوع أكثر اختلافًا، حيث أن الشركة سترفع الحد الأدنى للأجور للساعة من 8.20£ إلى 10.50£ في لندن، فيما سيرتفع في المناطق البعيدة عن العاصمة من 8£ إلى 9.50£، علمًا بأن الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة هو 7.83£ لمن هم فوق 25 سنة، و7.38£ لمن هم بين 21-24 سنة.

وبهذا، فإن 250,000 عامل في الولايات المتحدة و17,000 في المملكة المتحدة، بجانب آلاف العمال المؤقتين سيستفيدون من الزيادات الجديدة للأجور من الشركة.

