تقرير: عرض حسابات «فيسبوك» للبيع مقابل 4 دولارات

أكد تقرير صادم، عرض حسابات الدخول الخاصة بموقع فيسبوك للبيع على مواقع “الويب المظلم”، وذلك مقابل 3.90 دولار أميركي.

وتباع بيانات عناوين البريد الإلكتروني مقابل 2.70 دولار أميركي، وفق خبراء شركة “موني غورو”، والذين أكدوا أن تلك البيانات يتم سرقتها لبيعها للشركات التي ترغب في إطلاق إعلانات موّجهة عبر فيسبوك.

وقيّم الباحثون في دراستهم أشهر مواقع “الويب المظلم”، والذي يطلق عليه “دريم ماركت”. ونصح الخبراء في الشركة المستخدمين الراغبين بحماية أمن بياناتهم على فيسبوك باعتماد نظام التحقق المتعدد، بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى هواتف المستخدمين مع “كود” خاص.

وأعلنت فيسبوك، الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي تعرض لخرق أمني كبير، عرّض نحو 50 مليون مستخدم لخطر القرصنة.

وكإجراء احترازي، أخرجت “فيسبوك” نحو 130 مليون مستخدم من حساباتهم، وطالبتهم بإعادة إدخال كلمات المرور الخاصة بهم، كما أزالت خاصية تمكن المستخدمين من رؤية حسابات الآخرين.

ويواجه فيسبوك انتقادات واتهامات بأنه يشكل منصة لعمليات التلاعب السياسي، لا سيما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية عام 2016، على خلفية فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية، التي استغلت بيانات عشرات الملايين من المشتركين.

وفوجئ ملايين المستخدمين صباح الجمعة بأنهم مطالبون مرة أخرى بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في “فيسبوك”.

ولم توضح الشركة بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

