خدمة جديدة في نظام غوغل لتحديد المواقع

تستعد شركة “غوغل” لإطلاق مزايا جديدة في تطبيق نظام تحديد المواقع “جي بي إس” لكن الخاصية المرتقبة ستكون حكرا على العشرات فقط من مدن العالم أما المناطق الأخرى فربما يأتي عليها الدور في وقت لاحق.

وستتيح المزايا الجديدة لتطبيق “جي بي إس” معرفة حال الطريق على نحو أكثر دقة قبل الانطلاق وأثناء القيادة فضلا عن تلقي إشعارات فورية بشأن ما يحصل فيه من ازدحام أو حوادث لأجل مساعدة السائق على سلك طرق بديلة.

وإذا كنت ممن يشغلون الموسيقى من الهاتف داخل السيارة لكنك تصاب بالحيرة في بعض الأحيان لأن الذهاب إلى قسم “الموسيقى” يجعلك تفقد الاتصال بـ “جي بي إس”، أضحى بوسع المستخدمين أن يشغلوا أغانيهم المفضلة من داخل التطبيق الشهير.

أما إذا أردت التنقل على متن الحافلة أو القطار فيخبرك هذا التطبيق بموعد وصولها على نحو دقيق، والأكثر من ذلك أنه ينبهك إلى درجة الازدحام في مركبات النقل العمومي حتى لا تركب وتنتظر وسيلة النقل الموالية.

وستكون هذه الخدمة متاحة منذ بداية هذا الأسبوع وإزاء هذا، قد يقول البعض إن هذه المزايا متاحة سلفا ولا تحمل جديدا بارزا، لكن خبراء التقنية يؤكدون أن الميزة ستتيح دقة عالية في 80 مدينة في العالم مثل سيدني الأسترالية.

وفي غضون ذلك، يواصل كثيرون في مناطق عدة من العالم إبداء استيائهم من مشكلات الـ”جي بي إس” المتكررة بسبب ضعف دقة الإرشاد وبطء التفاعل والتصحيح.

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