تستعد الأكاديمية السويدية، اليوم الأربعاء، للإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل فى الكيمياء لعام 2018، حيث من المقرر أن يتم الإعلان فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

يشار إلى أن الأكاديمية السويدية تواجه أزمة أخرى بخلاف قضية الاغتصاب والتحرش الجنسى، وهى أزمة التحيز للرجال، وتجاهل العديد من الأسماء فى عملية الترشيحات

